Omniumschool mikt op nieuwe kans in Zeewolde na bemoeienis minister Slob

video & update Grote brand bij bedrijf in Zeewolde na uren blussen gedoofd

13 februari Bij trailerbouwbedrijf Nooteboom Trading aan de Baardmeesweg in Zeewolde heeft vanochtend een grote brand gewoed. De politie adviseerde mensen in de omgeving ramen en deuren te sluiten in verband met de grote hoeveelheid rook die vrijkwam. Inmiddels is de brand uit.