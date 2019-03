Omniumschool Zeewolde gaat door, informatieavond uitgesteld

De informatieavond over de nieuwe Omniumschool die aankomend schooljaar start in Zeewolde is verschoven van 2 april naar 7 mei.

,,Het heeft te maken met rugklachten,’’ zegt initiatiefnemer en bestuurder Dorien Kok. ,,Ik ga niet liggend een presentatie houden. In overleg met mijn arts hebben we daarom de informatieavond uitgesteld.’’

De eerste schooldag van de Omniumschool basisschool in Zeewolde, die gepland staat op 2 september 2019, wordt zeker niet uitgesteld, zegt de initiatiefneemster. Er zijn nu 15 leerlingen aangemeld. De school wil starten met één klas, maar als er meer aanmeldingen komen, worden het er twee.

Eigen niveau

Centraal punt van de Omniumschool is dat het onderwijsaanbod gericht is op het niveau van de leerling. Elk kind krijgt onderwijs op zijn of haar eigen niveau. Maatwerkonderwijs, noemt Dorien Kok het. Het niveau van het kind per vak bepaalt met welke medeleerlingen de les wordt gevolgd.

De nieuwe school start in het pand van De Springplank in Zeewolde Zuid, aan de Kortsteel 5. De Springplank verhuist in de loop van 2020 naar een ander pand. De Omniumschool hoopt stabiel te groeien. Het ministerie heeft de verplichting gesteld dat de nieuwe school na vijf jaar 200 leerlingen moet hebben.

‘Kernonderwijs’ noemt de Omniumschool zijn onderwijsconcept. Kok: ,,We richten ons niet op het gemiddelde kind, maar we kijken naar aanpak en tools om alle kinderen datgene te geven wat ze nodig hebben om te groeien. Wij willen het maximum aan potentie te stimuleren. Het streven is om in de toekomst ook een afdeling voor voortgezet onderwijs te starten. We kijken naar de mogelijkheden daarvoor.’’

Slob

De aanvraag van de Omniumschool om überhaupt te mogen starten in Zeewolde, werd aanvankelijk niet op het Plan van Scholen gezet door de gemeente Zeewolde, terwijl dat wel voorwaarde is bij de start van een nieuwe school. Toen het bestuur bezwaar aantekende bij het ministerie, werd de aanvraag door minister Slob gesteund. Het is de eerste Omniumschool in Nederland. De school heeft zich aangesloten de Vereniging Bijzondere Scholen.

Het bestuur streeft ernaar om op 2 september ook de kinderopvang te starten. De Omniumschool is een regiogerichte school die zich richt op ouders en kinderen uit Zeewolde, Harderwijk, Almere, Dronten en Lelystad.

De informatieavond op 7 mei is in de zaal Neptunes aan het Kerkplein 20 in Zeewolde aanvang 19.30 uur.