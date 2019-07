Omniumschool Zeewolde wordt unieke school in Nederland

Z tot Z-wandel­tocht Zeewolde klaar voor volgende editie

29 juni Nadat de Z tot Z-wandeltocht in Zeewolde in 2017 werd afgelast vanwege onder meer een gebrek aan sponsorgelden, heeft een nieuw bestuur de handschoen opgepakt. Want onder meer de monsterloop van 110 kilometer lang, die binnen 24 uur gelopen moet worden, kan volgens veel Zeewoldenaren niet zomaar stoppen. Het bestuur maakt zich alweer op voor de volgende editie, op 20 en 21 september dit jaar. Voorzitter Joke Wessels vertelt.