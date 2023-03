Omstreden woontoren Zeewolde mag van rechter de ‘hoogte’ in: buurt trekt aan het kortste eind

De omstreden woontoren in Zeewolde gaat er gewoon komen, met vier verdiepingen. Als het aan de rechter ligt tenminste. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen het bouwplan voor het beoogde appartementencomplex aan de Strandweg. Zij hoopten via de rechter een beperking in het aantal woonlagen voor elkaar te krijgen. Die gaat daar niet in mee.

Volgens de rechter heeft de gemeente de juiste beslissing gemaakt door het bouwplan goed te keuren. Vorig jaar gaf het college van burgemeester en wethouders toestemming voor een complex met vier etages. Het bestemmingsplan is in het voordeel van de protesterende buurt. Daarin staat dat het gebouw niet hoger mag zijn dan 10 meter, wat neerkomt op de bepleitte limiet van drie verdiepingen.

Toch geeft de gemeente vorig jaar toestemming voor vier woonlagen, omdat de nadelen van drie groter zouden zijn. In dat geval komen de woningen te krap op elkaar en is er geen ruimte voor parkeerplekken in het pand zelf, meent het college.

Woongenot

Buurtbewoners verzetten zich en brengen het conflict voor de rechter omdat het college de ‘bezwaren naast zich neerlegt’. ,,Mocht dat niet voldoende zijn dan procederen we desnoods door tot aan de Raad van State’’, zegt buurtbewoner Sylvia van Ommen vorig jaar tegen de Stentor. Van Ommen is vertegenwoordiger van het buurtcomité ‘Buurtcomité Herontwikkeling Strandweg 11'. ,,We geven het niet op, het gaat om ons woongenot.’’

Volledig scherm Sylvia van Ommen (r), vertegenwoordiger van Buurtcomité Herontwikkeling Strandweg 11. © Ruben Schipper Fotografie

Het buurtcomité maakt zich zorgen over privacy en ‘bezonning’. De omwonenden vrezen dat toekomstig bewoners vanaf de balkons rechtstreeks naar binnen kunnen gluren. Ook is er de zorg dat ze door het complex op zonnige dagen in de schaduw komen te zitten. Die nadelen zijn niet groot genoeg om een stokje voor het bouwplan te steken, vindt de rechter.

De gemeente heeft het belang van de stad ‘zwaarder laten wegen dan het belang van de eisers bij een gebouw van één bouwlaag minder’, concludeert de rechtbank. De rechter oordeelt dat de juiste afweging is gemaakt en verklaart het beroep ongegrond.

Slepend

In het najaar van 2021 komen buurtbewoners in verzet tegen de bouwplannen. Met de dan voorgenomen vijf verdiepingen en een hoogte van 17 meter wordt het gebouw volgens omwonenden veel te groot. Ook volgens het bestemmingsplan is het geplande complex te massief, op de kavel mag tot 10 meter hoogte worden gebouwd.

De tegenstand, verenigd in Buurtcomité Herontwikkeling Strandweg 11, spreekt van een ‘doldriest plan’. Het buurtcomité krijgt steun vanuit de gemeenteraad. De raad stemt in een krappe meerderheid tegen de bouw van de woontoren op de plek van voormalig café 't Haventje.

Hoger beroep

Daarmee is het plan niet van de baan. Projectontwikkelaar B. Koelewijn doet water bij de wijn en komt met een aangepast bouwplan: een pand van vier verdiepingen. De aanpassing en beoogde bouw krijgen de zegen van het college van burgemeester en wethouders. Daarmee zijn de tegenwerpingen en zorgen van de buurt niet zomaar weg. Zij zetten de hakken in het zand en zeggen niet akkoord te gaan met meer dan drie verdiepingen.

Met de uitspraak van de rechter trekken de protesterende bewoners aan het kortste eind. Zij zijn in het ongelijk gesteld en moeten de proceskosten vergoeden. De eisers kunnen nog in hoger beroep bij de Raad van State.