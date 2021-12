Onder enorme druk houdt raadslid Yvonne van Bruggen haar rug recht bij stem vóór datacenter in Zeewolde: ‘Ik heb slecht geslapen’

Tientallen vissen dreigen te stikken in natuurge­bied Zeewolde, komt de hulp op tijd?

Door de extreem lage waterstand liggen tientallen vissen naar zuurstof te happen in natuurgebied Harderbroek bij Zeewolde. Natuurmonumenten werkt samen met sportvissers om de karpers in hoger water te krijgen. ,,Dit is gewoon dierenkwelling.”

28 november