Onder enorme druk stemt raadslid Yvonne van Bruggen vóór datacenter Zeewolde: ‘Maar ik heb slecht geslapen’

Klaver hoopt dat landelijke politiek nog stokje kan steken voor komst datacenter Zeewolde: ‘Slecht idee’

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver hoopt dat het datacentrum in Zeewolde 'landelijk nog tegen is te houden’. Hij is het absoluut niet eens met de plannen in Zeewolde voor een groot datacentrum van Facebook. De gemeenteraad van Zeewolde was vanavond landelijk nieuws, omdat een meerderheid instemde met de komst van het centrum.

11:41