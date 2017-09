Onderzoek naar uitgebrande windmolen in Zeewolde begint

video Geruststellende deskundige: niet alle molens branden af

28 september De windmolen aan het Lepelaarpad in brand vloog is van Deense makelij en in 2005 overal in Flevoland neergepoot: de N.E.G. Nicon 950 (er wordt 950 kiloWatt mee opgewekt). Ze zijn waarschijnlijk al gefabriceerd in 1997 of 1998 (de fabriek is inmiddels gefuseerd) en aan het einde van hun levensduur, zegt professor Gerard van Bussel van de faculteit Windenergie bij de TU Delft.