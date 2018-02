Onderzoek Zeewolde: Aziatische bosmug rukt verder op

Tropische ziekten

De Aziatische bosmug is berucht omdat hij tropische infectieziekten overbrengt. De mug is waarschijnlijk naar Nederland gekomen via de import van bamboeplanten. Bij vijf boeren in Zeewolde en Lelystad heeft de NVWA nu larven van de bosmug gevonden. Ze zaten in stilstaand water in autobanden op voerkuilen.

GGD Flevoland dringt aan op strenge bestrijding. Arts Madjid Hosseinnia, specialist in infectieziekten: ,,Voor een serieus risico voor de volksgezondheid heb je twee ingrediënten nodig. Ten eerste een grote massa Aziatische bosmuggen en ten tweede een grote populatie patiënten met tropische ziekten. Het aantal mensen in Nederland met tropische ziekten is relatief klein. Om te voorkomen dat er grote massa’s bosmuggen komen is bestrijding wenselijk, zeker nu de insecten zich aan het verspreiden zijn.’’