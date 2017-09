Ongelooflijk dat hier iemand levend uit is gekomen

De windmolen bij Zeewolde die afgelopen week afbrandde is vandaag voor het eerst geïnspecteerd. Van de turbine is niet veel meer over. Aanvankelijk werd gevreesd dat de molen in zou kunnen storten of dat wieken af zouden kunnen breken. Dat bleek mee te vallen. ER wordt gekeken of de molen vervangen moet worden of niet.