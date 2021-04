Onrust over datareus in Zeewolde breidt zich uit

MENS EN SPORT Niemand kijkt meer op van een meisje dat voetbalt, merkt Kirsten. ‘Jaag je droom na en geef nooit op’

20 februari Het waren de hoogtijdagen van het Nederlandse internationale vrouwenvoetbal met het EK in eigen land in 2017 en het WK in 2019 en Kirsten van de Westeringh (19) maakte haar grote droom waar: voetballen bij Ajax. Nu maakt ze even een uitstap naar Heerenveen, maar ze zal altijd haar droom najagen: deel uitmaken van de Oranje Leeuwinnen.