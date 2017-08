Ontwerpster Sterre (17) geniet van show FashionWeek zonder er iets van te zien

Daags na haar deelname aan de FashionWeek heeft de adrenaline nog niet helemaal de weg naar buiten gevonden. ,,Vooraf is het hectisch, wil iedereen wat van je. Haar, make-up, techniek, de collectie op de rekken, bodypainting op de voeten. Je moet iedereen aansturen omdat je als ontwerper de enige bent die weet hoe het bedoeld is. Best wel chaotisch, maar goed gelukt en superleuk. Na afloop waren er veel mensen die naar me toekwamen en moest ik interviews geven. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer waarvoor allemaal. Toen ik thuis kwam, maalde het nog in mijn hoofd, maar was ik ook zo moe dat ik uiteindelijk als een blok in slaap ben gevallen."