Ook de Tweede Kamer wil uitstel datacenter Zeewolde

Ook de Tweede Kamer wil de vestiging van het datacenter in Zeewolde tegenhouden, tenminste tot is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid.

Een motie van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren met die strekking is aangenomen. In de motie stelt zij dat de voorgenomen bouw van ‘een enorm datacenter’ in Zeewolde een groot beslag legt op de energievoorziening, vruchtbare landbouwgrond en schaarse zoetwatervoorziening en dat het plan ‘leidt tot groeiend lokaal verzet'.

Het kabinet had eerder de komst van nieuwe datacenters al tijdelijk stopgezet, maar een uitzondering was gemaakt voor Zeewolde omdat die plannen al eerder in gang waren gezet en de vergunningen al zijn aangevraagd.

Niet in het algemeen belang

In de motie staat nu dat het ‘op de valreep openen van een datacenter in Zeewolde’ niet in het algemene belang is en dat het in strijd is met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over (hyperscale) datacentra en een goede ruimtelijke inrichting.

Op basis daarvan vindt een meerderheid in de Kamer dat de regering haar publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke bevoegdheden moet gebruiken om de vestiging van het datacenter in Zeewolde onmogelijk te maken totdat, mede in het kader van de Nationale Omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid.

Eerder had ook de Eerste Kamer al een motie aangenomen van de PvdD waarin datzelfde werd gevraagd. Net als vorige week stemden ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer voor de motie en stemden VVD en CDA tegen.

Inmiddels heeft Meta zelf aangegeven de ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren.