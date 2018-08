Opening ijsbaan Zeewolde op 22 september

OM eist 3 jaar cel tegen Pool voor bijna fatale steekpar­tij in bungalow Zeewolde

17 augustus De 19-jarige verdachte van een bijna fatale steekpartij in Zeewolde zat al in een busje op weg terug naar Polen toen hij werd aangehouden. Hij hoorde vrijdag in de rechtbank in Lelystad 3 jaar cel tegen zich eisen voor een poging tot doodslag.