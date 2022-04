Opnieuw gekibbel in Zeewolde over datacenter: ‘Zo wek je weer argwaan bij onze inwoners’

Het gekibbel over het datacenter duurt voort in de gemeenteraad van Zeewolde. De openbare bijeenkomst waarin de nieuwe raadsleden morgenavond zouden worden bijgepraat over de stand van zaken rond het nu omstreden plan van Meta is alsnog afgeblazen. Wat is er aan de hand? ,,Zo wek je weer argwaan bij onze inwoners.’’