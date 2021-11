Opnieuw vogelgriepuitbraak in Zeewolde: 10.000 eenden geruimd

Nog twee nachten verkeers­hin­der bij rotondes in Dronten

Bij twee rotondes in Dronten worden in de nachten van 23 op 24 en van 24 op 25 september langs de buitenrand een betonrand aangebracht, inclusief betonbanden in de bochten. Het gaat om de rotonde Dronterringweg - De Noord en de rotonde Dronterringweg - Rivierendreef.

17 september