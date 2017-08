Polderwijk Zeewolde krijgt er 35 huurwoningen bij

Woningcorporatie Woonpalet laat deze huizen bouwen door Salverda Bouw uit 't Harde. Dit bouwbedrijf krijgt het 'Design and Build' contract omdat het Salverda gelukt is binnen het budget 35 woningen te ontwerpen die maximaal wooncomfort bieden en qua uiterlijk in de smaak vallen.

Verschillende woningtypes

De woningen zijn tussen de 75 en 90 vierkante meter groot. Ze zijn voorzien van twee bouwlagen, een plat dak en hebben een of twee slaapkamers. Het totale aantal van 35 woningen wordt verdeeld over zes huizenblokken.

Oplevering

De nieuwbouw komt in de buurt van de nieuwe supermarkt in de Polderwijk. Als alles volgens de planning verloopt, start Salverda in januari 2018 met de bouw. Het is de bedoeling dat de huizen in de zomer van 2018 kunnen worden opgeleverd.