Politie krijgt vijf tips over vuurwerkaanslag op gemeentehuis van Zeewolde

Facebook kocht ergens anders grond voor datacenter toen kritiek in Zeewolde steeds harder begon te klinken

Als het datacenter in Zeewolde niet door kan gaan of langer gaat duren door randvoorwaarden en twijfels van de rijksoverheid, heeft Meta/Facebook nog meer ijzers in het vuur. Onlangs kocht de datagigant 212 hectare grond in het Deense Esjberg om daar een hyperscale datacenter te bouwen. Laat het bedrijf Zeewolde schieten?

26 december