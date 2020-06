Politie maakt einde aan illegaal feest op eiland bij Zeewolde

Update Vergat een inbreker vannacht zijn jas en sleutels in een tuin aan de Schoener?

13 juni Na de melding van een ‘verdachte situatie’ bij de politie zag een inwoner aan de Schoener in Zeewolde vrijdagnacht een onbekende jas liggen in zijn tuin, met daarin een bos sleutels. Politie Zeewolde vroeg zich een dag later op Facebook af van wie die waren.