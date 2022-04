Politie onderzoekt zeker vier bermbranden in paar uur tijd rond Zeewolde: verdachte man gespot

Bosbrand

Bij de zoektocht naar de verdachte werd nóg een brandhaard gevonden. Dit keer was het langs het fietspad vanaf de Bosruiterweg, naar de onderdoorgang op de Gooiseweg. En om 16.30 uur kwam er nog een melding binnen. Het ging om een bosbrand in de omgeving van de Dasselaarweg.

De brandweer heeft bij alle meldingen bluswerkzaamheden verricht. De politie onderzoekt of de branden verband houden met elkaar, maar gaat wel uit van brandstichting. Er is al direct buurtonderzoek gedaan en de helikopter is ingezet om mee te zoeken naar de verdachte, maar tot nu toe zonder resultaat.

Koptelefoon

De verdachte is volgens het signalement een man. Verder weet de politie te melden dat hij klein van stuk is en een gezet postuur heeft. Hij had een koptelefoon op zijn hoofd en zat op een fiets. Wie getuige is geweest van de brandstichtingen of bijvoorbeeld camerabeelden heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.