Politie zoekt in natuurgebied bij Zeewolde naar spoor van Anne Faber

Zeewolde krijgt rillingen bij horen naam Michael P.

10 oktober Michael P. (27), de Zeewoldenaar die in verband wordt gebracht met de verdwijning van Anne Faber, is berucht in deze poldergemeente. De naam bezorgt menigeen rillingen. Op zich al een knappe prestatie, omdat in het dorp amper sprake is van een ons-kent-ons-cultuur. Daar is Zeewolde te jong voor.