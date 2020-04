Politiebewaking bij producent mogelijk corona-medicijn in Zeewolde blijft nodig

Oud-zorgperso­neel springt massaal bij voor zorg coronapa­tiën­ten in Flevoland

2 april Mensen die in het verleden actief waren als arts of verpleegkundige springen in Flevoland massaal bij om hun oud-collega’s te helpen bij de zorg voor coronapatiënten. Bijna 400 oud-zorgmedewerkers hebben zich in een paar weken tijd gemeld. ,,Alle hulp kunnen we gebruiken”, vertelt CMO Flevoland-directeur Eefke Meijerink.