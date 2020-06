Pop-up camping in Zeewolde heeft iets unieks: halfpension in een tent

Bij Natuurlijk Glamping kan je kamperen in een gemeubileerde tent, inclusief ontbijt en diner en eventueel gebruik maken van de activiteiten van het entertainment team. ,,Volgens mij bestaat dit niet in Nederland,’’ zegt ondernemer Tammo van Brakel (46). Hij is directeur van Sightline Productions en bouwt in het dagelijks leven evenementen op, zoals concerten van de Toppers, Guus Meeuwis of het Coen en Sander Fest. ,,Alle opdrachten zijn door de corona komen te vervallen voor deze zomer. We hebben geen enkele opdracht meer. Dus ik dacht: ik moet iets verzinnen. Er werken vijftien mensen bij Sightline en ik wil ze aan het werk houden.’’