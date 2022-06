Populair Arkmuseum blijft drie jaar bij Tulpeiland Zeewolde: restaurant en toiletten voor iedereen

Vissen paaien straks in het Wolderwijd, in een onderwater­bos

In het water van het randmeer Wolderwijd wordt een bos aangelegd. Een aannemer is begonnen met de werkzaamheden voor de kust van de Knardijk in Zeewolde, tussen de eilanden De Biezen en Knarland. Vijftien complete bomen worden met kroon en kluit in de bodem verankerd.

