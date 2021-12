Protest van boeren en natuurclub tegen datacenter in Zeewolde: ‘Niet laten leiden door loze beloften’

Duizenden kippen in Barneveld uit voorzorg geruimd na uitbraak vogelgriep in Zeewolde

Alle 9500 biologische legkippen op een boerderij in Barneveld worden uit voorzorg geruimd om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. Dat doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), omdat er iemand in de stal was geweest die eerder bij een boerderij in Zeewolde was waar het virus werd vastgesteld.

27 oktober