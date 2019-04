Raad van State maakt gehakt van aanpak permanent recreëren door Zeewolde

Straatver­lich­ting ondanks grote storing vanavond toch aan in Oost-Nederland: ‘Het moet nu handmatig’

3 april Een onverwacht euvel, waarvan de oorzaak sinds zondagavond nog steeds niet is achterhaald. Het automatisch systeem waarmee nutsbedrijf Alliander vele straten in dorpen en plaatsen van straatverlichting voorziet, hapert. Oorzaak: de zomertijd. Daartegen is het nieuwe systeem niet bestand. Woordvoerder Jelle Wils van Liander hoopt dat zijn bedrijf de fout in het softwaresysteem snel ontdekt.