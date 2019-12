Raad van State: ook de hoogste windmolens van Windpark Zeewolde mogen gebouwd worden

De bezwaarmakers zijn projectontwikkelaren GEM Spiegelhout bv en Stichting de Alliantie, plus een grondpachter. Zij willen niet dat de windturbines op of vlakbij hun percelen verrijzen. Ze vinden dat de minister overleg met hen had moeten voeren over de gedoogplicht die de minister op 26 september 2018 aan hen heeft opgelegd.

Laatste hobbel

Directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde is positief gestemd na de uitspraak. ,,We zijn er zeker blij mee. Het is de laatste rechtszaak die nog liep tegen Windpark Zeewolde. Nu zijn alle juridische processen afgerond. We gaan verder met de bouw.’’

Woningbouw Almere kan doorgaan

Volgens Sjoerdsma heeft de uitspraak van de Raad van State geen negatieve gevolgen voor de woningbouwplannen van de gemeente Almere voor de wijk Oosterwold. Sieburgh Sjoerdsma: ,,Alleen de woningbouwplannen van de projectontwikkelaars die precies hier percelen hadden gekocht kunnen niet doorgaan. Voor de andere woningbouwplannen hebben de windmolens van Windpark Zeewolde geen gevolgen.’’

Elf bouwteams