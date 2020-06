Rechter: golfbaan Zeewolde mag veranderen in attractiepark en zonnepark

Blub, blub, daar gaat je bootje: Zeewolder sluis dag dicht na klassiek ongeval

29 mei Waarom je in een sluis je boot niet vast moet leggen, werd gisteren in Zeewolde pijnlijk duidelijk. In de Blauwe Dromer nabij de Harderhaven zonk een metalen motorscheepje nadat de eigenaar - al dan niet per ongeluk - het touw had bevestigd aan de glijstang. Bij het vullen van de sluis was er geen houden meer aan en werd het bootje onherroepelijk naar de bodem getrokken.