Rechter: Windpark Zeewolde kan door

Zeewolde­naar Geert Horlings laat wijnranken in de klei floreren

31 augustus Wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde is binnenkort een compleet wijnbedrijf. Nog deze maand arriveren aan de Helling 1 de roestvrijstalen vaten en randapparatuur waarmee eigenaar Geert Horlings zijn eigen wijn kan produceren. Tijdens een open dag in september kunnen bezoekers een kijkje nemen.