Reconstructie van de 13 daagse zoektocht naar Anne Faber, die werd gevonden in Zeewolde

Komende maandag start het tweedaagse strafproces tegen Michael P.(28), die maandag precies 255 dagen geleden op brute wijze de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht om het leven bracht. Er volgde een emotionele zoektocht die eindigde toen dertien dagen later haar lichaam werd gevonden in een bos bij Zeewolde. Een reconstructie.

ONWEERSBUI

Het is vrijdag 29 september tegen vijven, aan het einde van een warme en zwoele nazomermiddag, als Anne Faber (25) besluit een stukje te gaan fietsen. Dat doet ze wel vaker als ze even wil ontspannen en haar gedachten wil ordenen. De Utrechtse terrassen zitten overvol, maar Anne laat ze links liggen. Ze pakt haar nieuwe opoefiets waar ze zo blij mee is en rijdt weg in de richting van Hollandsche Rading. Maar het mooie weer slaat die avond langzaam om en Anne komt terecht in een heftige onweersbui.

Daar kan ze zelf aanvankelijk nog wel om lachen, zo lijkt het. Rond 18.50 uur stuurt ze haar vriend vanuit Baarn quasi-grappig nog een selfie, alsof ze wil zeggen: kijk eens waar ik in terecht ben gekomen. Het blijkt later het laatste teken van leven van Anne. Vanuit Baarn gaat ze via Soest op de weg terug naar Utrecht. Op de route tussen Soest en Den Dolder maakt haar telefoon voor het laatst contact met een zendmast. Op dat fietspad stuit Anne op Michael P., een ontmoeting die haar fataal wordt.

DOORGESLAGEN

Eerder oordeelden de rechters in Arnhem keihard over Michael P. In juni 2011 veroordelen ze hem tot een gevangenisstraf van 16 jaar, nadat vast is komen te staan dat hij twee minderjarige meisjes onder dreiging van een imitatievuurwapen heeft verkracht. In de jaren daarvoor was P. regelmatig betrokken bij bizarre incidenten. Zo zou hij voor de lol fietsers aanrijden met zijn auto, meldt De Telegraaf.

Bekenden van hem uit Zeewolde noemen hem ‘compleet doorgeslagen’. De rechtbankvoorzitter schrijft in zijn vonnis dat de samenleving zo lang als mogelijk tegen P. beschermd dient te worden. Dat hij tegen een medeverdachte gezegd zou hebben dat ‘een droom was uitgekomen’ en dat hij ‘trots was op zijn daden’, maakt de walging over zijn misdaden bij de rechters alleen maar groter.

Toch zal P. die zestienjarige celstraf niet uitzitten. Hij neemt een andere advocaat, gaat in hoger beroep en komt er uiteindelijk met ‘slechts’ twaalf jaar celstraf vanaf. In januari 2017 zit tweederde van zijn celstraf erop en mag hij in het kader van de zogeheten detentiefasering naar de forensisch-psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn in Den Dolder om, in een half-open setting, te werken aan zijn terugkeer in de samenleving. Daar gaat het helemaal mis.

Michael P. rijdt die avond van de 29e september op zijn scooter en ook hij komt in het onweer terecht. Naar eigen zeggen botst hij letterlijk op Anne. Er ontstaat een woordenwisseling. Dan grijpt P. het mes dat hij heeft weggenomen bij Aventurijn, bedreigt haar en sleurt haar mee het bos in. Daar verkracht hij haar en brengt Anne met messteken in haar hals om het leven. P. verbergt haar lichaam en gaat dan terug naar de kliniek. Daar heeft aanvankelijk niemand door wat hij die avond gedaan heeft.

ZORGEN

De familie van Anne maakt zich ondertussen grote zorgen, omdat ze niet is teruggekomen van haar fietstocht. Haar vriend neemt contact op met Anne’s moeder Elze en zegt dat hij ongerust is. Anne’s moeder hoopt dat ze vanwege het noodweer bij een vriendin is gaan schuilen, maar als haar vriend zegt dat ze geen slot heeft meegenomen slaat de schrik haar pas echt om het hart. Ze had een nieuwe fiets, dus zou ze altijd een slot meenemen. Als Anne een dag later niet verschijnt bij een afspraak in Amsterdam slaat haar vriend alarm op Facebook. Zijn bericht wordt duizenden keren gedeeld. Anne’s vader gaat naar de Utrechtse politie om de vermissing van zijn dochter te melden.

VERVELING

Terwijl Anne’s vrienden en familie in paniek raken over haar verdwijning, heeft Michael P. andere zorgen. In een appje aan een vriendin enkele uren na de moord schrijft hij zich die zaterdagochtend , ‘te vervelen’. ,,Het is saai op de kliniek. Ga straks naar mijn ma om te eten. En daarna naar mijn pa.” Michael P. heeft in de forensische kliniek niet alleen de beschikking over een smartphone en een scooter, maar blijkt ook regelmatig de auto van zijn moeder te kunnen gebruiken. Ook blijkt hij relaties te hebben met vrouwen bij Aventurijn. Een vrouw blijkt zelfs zwanger van hem te zijn.

Zaterdagmiddag stapt P. in die auto en rijdt naar de plek waar hij Anne zal verbergen. Hij legt haar in de achterbak en rijdt door naar het Nulderpad in Zeewolde, een natuurgebied dat hij op zijn duimpje kent. Tegen een jeugdvriend zou hij vroeger hebben gezegd dat als hij ooit een moord zou plegen, hij het lichaam in dat buitengebied zou verbergen. En dat is precies wat hij gaat doen. Buiten het zicht van alles en iedereen begraaft hij Anne in een diepe kuil in een bossage. Vervolgens gaat hij een hapje eten bij zijn moeder.

Volledig scherm Twee rechercheurs op de plek waar Anne een selfie nam. © Caspar Huurdeman

ZOEKEN

In de dagen die volgen krijgt Anne’s vermissing landelijke media-aandacht. Het nieuws dat een mooie, jonge vrouw in de bloei van haar leven, niet is teruggekomen van een avondje fietsen, is groot nieuws. De politie is direct doordrongen van de ernst en maakt meteen tientallen rechercheurs vrij en start een grote zoekactie. De familie Faber op haar beurt betrekt een voormalige brandweerkazerne in Zeist om een eigen zoekactie te coördineren. Van hieruit worden vrienden op pad gestuurd om camerabeelden op te vragen bij huizen en bedrijven op Anne’s vermoedelijke route. Andere familieteams sluiten aan bij de zoektocht van politie en later het leger. Als een oude schoolvriend van Anne op dinsdagochtend 3 oktober in de struiken bij Huis ter Heide haar jas vindt, betekent dit een grote doorbraak in het onderzoek. Maar familie en vrienden realiseren zich nu ook dat Anne geen ongeluk heeft gehad. Er is iets veel ergers gebeurd.

SNUIVEN

Waar Michael P. meteen na de moord op Anne tamelijk koel blijft, is hij dagen erna een zenuwinzinking nabij. Zeker als hij in de media hoort dat de jas van Anne is gevonden. Om die zenuwen de baas te blijven, vergruist hij ritalinpillen, om die vervolgens op te snuiven. Ook gebruikt hij cocaïne. Het zorgt ervoor dat hij, volgens mensen die ook in de kliniek verblijven, een verwarde, agressieve en totaal doorgesnoven indruk maakt. In de tuin van Aventurijn zien andere bewoners hem met een mes achter imaginaire ninja’s aanrennen.

FORCEREN

Het is inmiddels woensdag 4 oktober als de specialisten in het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut de jas van Anne minutieus onderzoeken. Iedereen hoopt dat sporen zullen leiden naar de persoon die meer weet over de haar vermissing. De laboratoriumdeskundigen zetten alles op alles om die doorbraak te forceren in het onderzoek dat inmiddels heel Nederland bezighoudt.

Na een tip dat in de vijver van het Blookerpark bij Huis ter Heide een fiets ligt, besluit de politie op donderdag 5 oktober de vijver leeg te pompen. Na een avond lang zoeken, blijkt het inderdaad Anne’s fiets te zijn. Een dag later, Anne is nu een week vermist, wordt in het park ook haar rugtas gevonden. En in het lab van het NFI is zondagochtend de gehoopte grote doorbraak: het dna-spoor op Anne’s jas blijkt van Michael P. te zijn.

VOLGEN

In de speciale commandoruimte van de politie in Utrecht hebben de hoofdofficier van justitie, de onderzoeksleider van de politie en burgemeester Koos Janssen van Zeist dat hele weekend spoedoverleg. Er wordt heftig gediscussieerd. Justitie wil P. direct aanhouden, maar de onderzoeksleider heeft de hoop dat hij hen naar Anne zal leiden. Rond de klok van 01.00 uur, het is dan maandag 9 oktober, is er overeenstemming. Er wordt besloten Michael P. die dag tot halverwege de middag te volgen.

GEEN GEKKE DINGEN

Nietsvermoedend loopt Michael P. door de gangen van de kliniek en door de tuin. Hij heeft niet in de gaten dat elke stap die hij doet nauwlettend wordt gevolgd door tientallen agenten die hem geen moment uit het oog verliezen. Afgesproken is dat ze hem tot uiterlijk 15.00 uur volgen. Als hij dan nog geen aanstalten maakt naar de plek te gaan waar Anne is, zal hij worden aangehouden. P. doet deze dag geen gekke dingen. En dus wordt hij op de vastgestelde tijd door een arrestatieteam overmeesterd en rijden busjes van de forensische opsporing het terrein van de kliniek op. De kamer van P. wordt overhoop gehaald in de hoop daar aanwijzingen voor de vindplaats van Anne te vinden.

Volledig scherm Politie en vrijwilligers zoeken naar Anne in de wijk ten noorden van de vijver bij het Blookerpark. © ANP

SLECHT GEVOEL

Op datzelfde moment krijgt Anne’s vader Wim een telefoontje van de politie: er is een verdachte aangehouden. Als hij door de onderzoeksleider wordt bijgepraat over het verleden van verdachte P. krijgt hij nog een slechter gevoel dan hij al had. Het forse strafblad belooft weinig goeds. Dat in de zaak een verdachte is aangehouden, is ook in de media groot nieuws. Aan het begin van de avond meldt deze krant dat het gaat om Michael P. Een oud-klasgenote zegt over hem: ,,Telkens ging hij net een stap verder dan andere jongens, hij wilde steeds gekkere dingen doen. Veel mensen waren bang voor hem.”

STUG DOORZOEKEN

Familie en vrienden van Anne blijven ondertussen stug doorzoeken, ook het bosgebied bij Aventurijn wordt uitvoerig uitgekamd, maar sporen van Anne vinden zij niet. Mobiele Eenheid en Defensie krijgen dagelijks ondersteuning van honderden vrijwilligers. Sommige mensen reizen stad en land af om te helpen bij de zoektocht. En er is inmiddels ook ondersteuning van Slachtofferhulp.

ZWIJGRECHT

In de verhoorkamer boeken de rechercheurs die P. verhoren weinig vooruitgang. P. zegt niks en beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat verandert als de recherche een tip krijgt. Een getuige heeft P. gezien, rijdend in de rode auto van zijn moeder in het natuurgebied bij Zeewolde. De politie laat de auto in beslag nemen en onderzoeken. Woensdagavond 11 oktober blijkt dat in de auto bloedsporen zijn gevonden. Daarmee geconfronteerd is P. voor het eerst kwetsbaar. Als laat op de avond een emotioneel beroep op hem wordt gedaan, vertelt hij de rechercheurs waar Anne te vinden is. Nog diezelfde nacht laat de politie een bossage bij het Nulderpad in Zeewolde afzetten en de hele nacht bewaken.

ZWARTSTE SCENARIO

Donderdagochtend 12 oktober, 10.29 uur verstuurt de Utrechtse politie de volgende tweet: ‘Nu onderzoek op specifieke plek omgeving Nulderpad #Zeewolde. Vermoeden dat het lichaam van #AnneFaber daar verborgen is. Gebied is afgezet’

Het bericht van de Utrechtse politie op Twitter zorgt ervoor dat het Nulderpad binnen de kortste keren vol staat met cameraploegen en journalisten. Forensisch experts en speurhonden van de politie zijn ter plaatse. Enkele uren later rijdt een auto van een begrafenisondernemer het natuurgebied in.

In de raadszaal van het gemeentehuis van Zeewolde nemen vertegenwoordigers van politie, justitie en oom Hans Faber plaats achter een tafel die is vol staat met microfoons van de massaal toegestroomde pers. ,,Het zwartste scenario is helaas uitgekomen. Onze liefste Anne is niet meer,” zegt Hans Faber, de oom van Anne. Na dertien dagen is er een einde gekomen aan de zoektocht naar Anne Faber.

AGRESSIEF

Maanden later wordt duidelijk dat Michael P. mee zal werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. En ook hier laat hij zijn agressieve kant zien. Drie medewerkers doen aangifte wegens mishandeling. Maandag zal Michael P. zich ook hier voor moeten verantwoorden als hij plaats neemt in het verdachtenbankje in de rechtbank: 255 dagen na de vondst van Anne Faber.

Dinsdag 17 juli om 10.00 uur doet de rechtbank uitspraak.