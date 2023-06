Record! Zeewolde telt meeste energiezuinige huizen van Nederland

Man ‘drogeert’ bezoeker op Defqon in Biddinghui­zen en wordt buiten de hekken gezet

Op het festival Defqon.1 dat momenteel plaatsvindt in Biddinghuizen, is een bezoeker door de beveiliging van het festivalterrein verwijderd en naar de politiepost gebracht. De man zou iets bij een andere bezoeker in zijn drankje hebben gedaan, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media.