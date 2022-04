Renzo (19) en Roy (23) cel in voor gijzeldrama in Zeewolde: ‘Ze waanden zich onaantastbaar’

Komt het ooit nog goed in het gemeentebe­stuur van Zeewolde?

Het is nog maar de vraag of het ooit weer goed komt in het gemeentebestuur van Zeewolde. In zijn rapport om te komen tot een nieuw college en een raadsakkoord had informateur Ton Roerig al vastgesteld dat het onderlinge wantrouwen groot en hardnekkig is. Toch schrok hij gisteravond van de manier waarop raadsleden op elkaar reageren.

8:54