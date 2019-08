Rijkswaterstaat stuurt automobilisten weer naar Zeewolde, maar wel met een omweg: ‘Bizar’

,,Het was net of Zeewolde niet meer bestond.’’ Eduard Plate was net als veel plaatsgenoten verbolgen toen zijn woonplaats na werkzaamheden ineens niet meer werd aangegeven op de Rijksweg A6. De zestiger maakte er tijdens zijn laatste vergadering als VVD-Statenlid een punt van. Met succes, want zijn motie vond voldoende steun om de provincie tot een gesprek met Rijkswaterstaat te verleiden. Dat heeft ertoe geleid dat Zeewolde terugkeert op de bebording. Maar niet op de manier die Plate voor ogen had...