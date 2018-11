Rockzanger Jan Hoving: Band of boerderij? Ik wil beide!

De hoes van het gloednieuwe album van Vandenberg’s Moonkings laat in een oogopslag het leven van Hoving zien. Vaak een drukke boel, al loopt hij daar ontspannen over zijn akker met Vandenberg, die z’n gitaar in de hand heeft. Eind augustus is de foto gemaakt, hij ziet het aan de stoppels op zijn land. Het akoestische Rugged and Unplugged is deels opgenomen op ‘Jan’s Farm/Flevoland/The Netherlands’, meldt het hoesje. ‘Burning Heart’ staat erop, de grote hit van Vandenberg’s gelijknamige, oude band. En Sailing Ships, dat de gitarist schreef in zijn periode bij Whitesnake, waarmee hij miljoenen platen verkocht.