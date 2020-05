Schutsluis Zeewolde maandag weer open na coronasluiting

Boten kunnen toch al vanaf maandag door de nieuwe sluizen in Zeewolde. Aanvankelijk zou de sluis in elk geval tot 20 mei gesloten blijven, maar door de versoepeling van de coronamaatregelen heeft de gemeente dat versneld.

De schutsluis in het Havenkwartier wordt zeven dagen per week op afstand bediend, deze maand nog tussen 9.00 uur ‘s morgens tot 20.00 uur ‘s avonds. Van 1 juni tot 31 augustus gaat de sluis open tot 21.00 uur.

De openingstijden staan aangegeven aan beide zijden van de schutsluis, met daarbij het telefoonnummer van de sluiswachter die moet worden gebeld om de sluis te bedienen.

De sluis werd in augustus vorig jaar officieel in gebruik genomen en is toegankelijk voor boten met een maximale diepgang van twee meter. De doorvaart is gratis.

Ruim vijf meter

Vanaf het Wolderwijd zakt het water in de sluis ruim vijf meter naar het peil in de polder. Het kost ongeveer twintig minuten om de sluis te passeren. De keersluis is gesloten van 15 oktober tot en met 15 maart en bij extreme weersomstandigheden.

De fietsbrug bij de keersluis heeft een doorvaarthoogte van 3,5 meter. Dat geldt ook voor de vaste bruggen in de vaarroute de Blauwe Diamant, vanaf het Wolderwijd dwars door de nieuwe woonwijk Havenkwartier naar de Hoge Vaart. De Hoge Vaart verbindt het Ketelmeer en het Markermeer dwars door de provincie Flevoland en heeft via de Hoge Dwarsvaart een afslag die uitkomt in het Veluwemeer.