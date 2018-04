Schuurbrand in Zeewolde snel onder controle

Burgemeester Gorter: Zeewoldse asielzoekers naar Harderwijk

29 maart Een deel van de bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Zeewolde, dat per 1 oktober gaat sluiten, moet worden ondergebracht in het azc in buurgemeente Harderwijk. Dat bepleit burgemeester Gerrit Jan Gorter.