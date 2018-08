Scoutinglandgoed Zeewolde krijgt keurmerk duurzaamheid

Badge

Afval

,,Het Scoutinglandgoed in Zeewolde is een heel jong terrein, dat nergens mee te vergelijken is. Wat we hier aan het bouwen zijn is uniek in Nederland'', zegt Roskam in het persbericht. ,,Vanaf het begin af aan is duurzaamheid een belangrijke pijler geweest. Het werd overal direct in meegenomen. Dat was best wel eens lastig, want alles is nog nieuw en moet nog over nagedacht worden, zoals bijvoorbeeld het afval inzamelen. Dat we nu dit certificaat mogen ontvangen is geweldig en zorgt ervoor dat veel scouts én niet-scouts van dit prachtige natuurlijke terrein kunnen genieten.''