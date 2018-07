Scouts zorgen voor een gezellige chaos in centrum Zeewolde

Het is een gezellige chaos in Zeewolde. In de vooraf verstrekte persinformatie staat dat er activiteiten zijn bij het strand en de ijsbaan. Maar de ijsbaan is verlaten en later blijkt dat de scouting voor het raadhuis een eigen ijsbaan bouwt. Dat wordt nergens vermeld. De burgemeester houdt officieel om 11.00 uur een lezing, maar in werkelijkheid spreekt hij dan net zijn laatste woorden uit. En als de oud-Hollandse spelen op het strand beginnen, staat er alleen een verlaten busje van het Leger des Heils.

Snoep happen

Anderhalf uur later is het druk aan het strand. Met tientallen tegelijk komen de scouts de dijk af fietsen. De eerste horde die ze moeten nemen, is het snoep happen. Met de handen op de rug en het hoofd in een teil vol water een snoepje van de bodem happen. Het zorgt voor veel hilariteit. Even verderop besluit een groep helemaal voor het water te kiezen, zij nemen een frisse duik in het randmeer. Anderen strijken neer op het warme zand en gaan met elkaar in gesprek. Want er wordt wat af gepraat tijdens Roverway 2018.

Fluisterend

Tenminste, als je nog kunt praten. Noor Jon Oystein heeft geen stem meer. Samen met zijn vriend Andreas zit hij op een muurtje dichtbij het strand en vertelt fluisterend over het feest van de avond ervoor. Ja, het feest was erg gezellig, zo kunnen we nog net verstaan. Andreas vertelt enthousiast dat hij vijf sjaals en diverse badges heeft meegenomen om te ruilen. De eerste trofee heeft hij al te pakken: een sjaal van scouting Den Haag.

Verderop geeft burgemeester Gorter van Zeewolde in de raadszaal voor de tweede keer die dag een lezing. Het gaat over het politiek bestel van Nederland. De jonge scouts vinden het maar een saai verhaal. Op de publieke tribune vallen twee Tsjechische jongens letterlijk in slaap. Later herpakt Gorter zich met een vraag-en-antwoord spel waarmee hij toch de aandacht van de jongeren weet te grijpen.

Betrokkenheid

De organisatie van Roverway 2018 heeft voor vier thema’s gekozen. Het zijn algemene begrippen als ‘ik ben betrokken bij de wereld om mij heen’ en ‘ik kan het verschil maken’. Voorlichtster Wendy van Rossum: ,,Wat telkens terugkeert is de maatschappelijke betrokkenheid. Scouts willen mensen helpen, dat zit in ons DNA.’’ Wat dat betreft is de ijsbaan op het Raadhuisplein goed gekozen. Nederlandse scouts helpen daar collega’s uit landen zonder schaatscultuur om - letterlijk - overeind te blijven.