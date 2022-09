Snelheidsduivel (32) uit Zeewolde scheurt met 250 km/u over de snelweg

UPDATE A6 weer vrij na grote stroomsto­ring Flevoland: treinen rijden pas zaterdag­och­tend weer

De grote stroomstoring die Flevoland vanmiddag trof was snel opgelost, maar de gevolgen waren nog lang zeer voelbaar. Verschillende wegen - waaronder snelweg A6 - waren afgesloten en verschillende sluizen en bruggen zijn buiten werking. Tot zaterdag 5.00 rijden er geen treinen. De oorzaak is kortsluiting en brand in een stroomstation in Dronten.

2 september