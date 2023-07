Stevige buien met fors onweer in Zeewolde vandaag

Met poll Sommige provincie­be­stu­ren tellen nul vrouwen, BBB over diversi­teit: ‘Daar doen wij niet aan’

Het aantal vrouwelijke bestuurders in de provincie is historisch laag. Waar de vorige keer nog bijna een op de drie gedeputeerden vrouw was, lijkt dat aandeel vooralsnog te dalen naar minder dan een kwart. In Flevoland en Zeeland zit geen enkele vrouw in het college.