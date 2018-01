Stokers van sterke drank in Zeewolde mikken op landelijk succes

,,Met onze eersteling die we mei vorig jaar introduceerden zijn we dus erg lang bezig geweest. Het was zoeken naar de juiste kruidenbalans en we wilden de gin combineren met een verse theesoort. We hebben heel veel brouwsels weggegooid omdat we heel kritisch zijn. Het proeven deden we samen met vrienden en familie. Om goed te horen wat anderen ervan vinden, zetten we een onafhankelijk smaakpanel op met vijftien tot twintig mensen.''