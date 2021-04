Stroomnetwerk in Flevoland te beperkt om elektriciteit van wind- en zonneparken te verwerken: miljoenen gestoken in uitbreiding

Mag Wolderwijd straks uitgroeien tot het internatio­na­le waterpara­dijs van kitesur­fers?

18 maart Kitesurfers krijgen meer ruimte op het Wolderwijd. Nu kunnen ze alleen terecht bij Strand Horst in Ermelo en als de wind uit het noordwesten komt is het al snel heel vol. Bij zuidoostenwind is de omgeving van het nieuwe Tulpeiland bij Zeewolde juist geschikt, maar daar mag het niet. Ook het stadsstrand in Harderwijk lijkt een prima locatie.