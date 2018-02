Supervrijwilliger gaat door, ook op één been

videoIs er een initiatief of evenement in Zeewolde? Grote kans dat Erik Wallenburg (62) er bij betrokken is. Nu weer zijn plan voor het eerste Nederlandse bewegings-parcours voor mensen die afhankelijk zijn van onder meer een scootmobiel of rolstoel. ,,Organiseren zit in mijn genen.’’

Quote Mijn idee voor het trainingspark zit al even in het vat, maar is de laatste periode in een stroom­ver­snel­ling gekomen Zijn initiatief voor een oefen-beweegparcours, waarmee hij tot zijn eigen verbazing landelijk aandacht trekt, komt niet uit het niets. Door de verbrijzeling van zijn enkel in 2004, gevolgd door de amputatie van zijn been negen jaar later, is hij zelf afhankelijk van de rolstoel.

Als ervaringsdeskundige ondervond hij aan den lijve hoe lastig het soms is te manoeuvreren in de rolstoel. ,,Mijn idee voor het trainingspark zit al even in het vat, maar is de laatste periode in een stroomversnelling gekomen. In de kerstvakantie heb ik mijn plannen uitgewerkt. Fijn dat de politiek het omarmt.’’

Creatieve geest

Voor ideeën en initiatieven moet je sowieso bij Erik Wallenburg zijn. Daaraan heeft de creatieve geest al zijn leven lang geen gebrek. Geen verrassing dan ook dat hij de Lelyprijs 2017 ontving. Vanwege zijn initiatieven van veel culturele evenementen en activiteiten. Zo zette hij de Van Z tot Z-wandeltocht op, een jaarlijkse wandeltocht van 110 kilometer door vier Flevolandse gemeenten. Ook ontwierp hij een herdenkingsmonument – het Vlindermonument - voor iedereen die plotseling een dierbare heeft verloren. Daar lagen ook bloemen voor de vermoorde Anne Faber. Deze initiatieven zijn slechts een kleine greep uit zijn omvangrijke cv. De Lelyprijs wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland toegekend aan personen of organisaties die zich onderscheiden op het gebied van cultuur en natuur in Flevoland.

Vakantiepark

Wallenburg is door zijn werk op een nieuwe RCN vakantiepark in 1981 in Zeewolde beland. Hij werkte daarvoor bij Het Grote Bos in Doorn-Driebergen, ook een vakantiepark van RCN. Daar behoorde hij op zijn 24ste al tot het meubilair. Had hij het op zijn jonge leeftijd al over ‘vroeger’.

Hoe dat kwam? De jonge Erik groeide met zijn oudere broertje en zusje op in een flatwoning in Den Haag. Om de drukte van de stad te ontvluchten hadden zijn ouders een vakantiehuis op het park. Vrijwel elk weekeinde toog het gezin Wallenburg er naartoe. Op het park waren diverse hand- en spandiensten te doen en Erik was er haantje de voorste. Hij hielp mee met het organiseren van feesten en evenementen. Zelfs in zijn studententijd in Arnhem, waar hij de overigens door hem niet voltooide kunstacademie volgde, kwam hij er nog elk weekeinde om te helpen. Toen hij zijn studie beëindigde, trad Erik in dienst bij RCN als zalenbeheerder. In zijn portefeuille zat ook het organiseren van evenementen en spelletjes.

Verbrijzeld

Erik Wallenburg werd door RCN gevraagd de horeca op te zetten in het nieuw te bouwen vakantiepark in Zeewolde in 1981. Daar werkte hij nog enige jaren waarna hij bij andere werkgevers, zoals de gemeente Zeewolde, emplooi vond. Tegelijkertijd bleef hij zich in zijn vrije uren inzetten voor evenementen in Zeewolde. Soms liet hij het organiseren van spelletjes ook even voor wat het was.

Quote Ik schrok niet toen amputatie ter sprake kwam. Je leeft naar zoiets toe En uitgerekend toen ging het mis, zegt hij. ,,Ik ging met het IVN en Natuurbescherming in het bos op jacht naar roofvogels. Ik raakte daarbij met mijn voet beklemd tussen twee boomstammen. Een tractor moest eraan te pas komen om me te bevrijden. Mijn enkel was verbrijzeld. Vele operaties volgden, maar ik bleef last houden van pijn. Uiteindelijk bleek als enige optie over de amputatie van mijn been. Dat gebeurde in 2013.’’

Quote Voor werk ben ik afgekeurd, maar als vrijwilliger zet ik me graag in voor Zeewolde, voor zover ik dat dus nog kan ,,Ik schrok niet toen amputatie ter sprake kwam. Je leeft naar zoiets toe. Ik dacht, als ik die pijn maar niet heb, met een prothese kan ik me ook wel voortbewegen. Dat is helaas toch moeilijker dan ik had gehoopt. Maar ik ben er de persoon niet naar om zielig te gaan doen. Gelukkig heb ik niet al te veel gas hoeven terugnemen wat betreft het organiseren. Voor werk ben ik afgekeurd, maar als vrijwilliger zet ik me graag in voor Zeewolde, voor zover ik dat dus nog kan.’’

,,Waar ik deze eigenschap van heb? Zit denk ik in mijn genen, mijn ouders waren ook creatief en maatschappelijk actief. En ja, dan nu het oefenpark, bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van onder meer een scootmobiel, rolstoel, rollater, E-bike maar ook lopende senioren. Het zou geweldig zijn als dit tot uitvoering komt. Daar ben ik best trots op.’’