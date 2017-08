Tbs met dwangverpleging voor doden Fred Ansink uit Zeewolde

Marciano W. (27) is vandaag door de rechter in Lelystad veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de gewelddadige dood van Fred Ansink uit Zeewolde. Het slachtoffer werd eerst met de stang van een stofzuiger toegetakeld en daarna gewurgd met een touw.

Tijdens de rechtszaak tegen W. uit Westzaan twee weken geleden, ontstond onduidelijkheid over de exacte doodsoorzaak van Ansink. Eén deskundige was er vrijwel zeker van dat hij door verwurging om het leven was gekomen. Een tweede specialist stelde dat een overdosis drugs hem fataal geworden zou kunnen zijn. De rechter oordeelt nu dat vaststaat dat de inwoner van Zeewolde door verwurging omkwam.

Weldoener

Ansink stond bij vrienden bekend als een weldoener. Ja, hij gebruikte af en toe drugs, maar hij kwam ook op voor mensen die het zwaar hadden. Eén van hen was Marciano W. Ansink nam hem in zijn huis op. Maar toen het geld voor drugs opraakte en W. bovendien steeds verwarder werd, namen de spanningen toe. De veroordeelde klopte meerdere malen aan bij hulpinstanties, maar werd niet opgenomen.

In oktober 2016 liep het ’s nachts helemaal uit de hand tussen de twee bewoners. W. mishandelde Ansink met de stang van de stofzuiger. En toen het slachtoffer eenmaal buiten westen was, bond hij hem vast met een touw van een politievlag die hij eerder gestolen had. Het touw ging om de nek van de hoofdbewoner en om zijn benen.