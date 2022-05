Tegenstanders datacenter Zeewolde op Deense tv: ‘Word wakker’

Vlindermo­nu­ment Zeewolde opnieuw doelwit vandalen: ‘Het monument heeft zijn waarde’

Het Vlindermonument in Zeewolde is opnieuw vernield. Het monument, dat naast de schaatsbaan staat, is ooit ontworpen ter nagedachtenis aan vijf Zeewoldenaren die in 2004 omkwamen bij een verkeersongeluk. Ook is het een gedenkplek geweest voor Anne Faber, die vlak bij het monument dood werd gevonden in de bossen.

25 mei