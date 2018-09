Traumahelikopter naar brand in Center Parcs Eemhof

Brandweer Flevoland is vanmiddag uitgerukt voor een grote brand in een chalet op bungalowpark De Eemhof van Center Parcs. Daarbij zou sprake zijn van een persoon in het pand. Voor de hulpverlening is ook een traumahelikopter opgeroepen, die zojuist geland is.