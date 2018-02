Trio uit Zeewolde voor de rechter in grote witwaszaak

Hoofdverdachte

Hoofdverdachte in de grote witwaszaak, Mustafa Y., hoorde donderdag in de rechtbank in Lelystad 30 maanden cel tegen zich eisen. Hij zou samen met zijn toenmalige partner in Zeewolde vele tonnen hebben witgewassen.

Y. was de 'horlogeman' waar grote criminelen terecht konden met hun criminele winsten, aldus de officier van justitie. Hij reed samen met zijn toenmalige partner Francis L. (41) jarenlang in Zeewolde rond in de mooiste sportwagens. In totaal 23 luxe wagens waaronder Ferrari's, BMW's, Porsches en een enkele Lamborghini werden op zijn of haar naam gezet. Maar de winst in zijn twee BV's in horloges kunnen die enorme inkomsten niet verklaren, aldus de officier van justitie.