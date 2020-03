Tulpeiland Zeewolde is eindelijk klaar; binnenkort groeit er een tulpenzee

VVD Zeewolde maakt zich zorgen om parkeer­druk

10 maart Langparkeerders eruit en zodoende meer plek voor de auto’s van het winkelend publiek in parkeergarage Ravelijn in Zeewolde. Zo zou de VVD het graag zien. Met vragen aan het college wil de partij weten of burgemeester en wethouders daar in meegaan.