Twee jaar celstraf geëist tegen bewoner Polenhotel Zeewolde voor steekpartij

Burgemees­ter Gorter vindt ophef over onveilig­heid rond Polenhotel Zeewolde niet terecht

14 november Volgens burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde hoeven buren van het Polenhotel in Zeewolde zich geen zorgen te maken over onveiligheid. ,,Het is in die wijk van Zeewolde niet onveiliger dan in andere wijken in het dorp,’’ benadrukt hij.