Tweede verdachte (23) van gijzelingsdrama Zeewolde ook vrij: ‘Aan de slag om schulden af te lossen’

Update Steekpar­tij in centrum Zeewolde, minderjari­ge verdachte aangehou­den: ‘Zoiets gebeurt te vaak’

In het centrum van Zeewolde is vanavond iemand neergestoken. Er is een verdachte aangehouden, die meldde zich uit eigen beweging telefonisch bij de politie. Zowel verdachte als slachtoffer is minderjarig. Wat de aanleiding was, is nog onduidelijk. ,,Jongeren vervelen zich, hangen rond.’’

2 januari