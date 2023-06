Vandaag helder weer in Zeewolde

Formateur Flevoland: ‘Partijen zijn het eens over stikstof, Lelystad Airport en statushou­ders’

De vijf formerende partijen in Flevoland hebben overeenstemming bereikt over de hoofdthema’s waarover wordt onderhandeld: stikstof, de huisvesting van asielzoekers en Lelystad Airport. ,,We zitten in de slotfase’’, zegt formateur Pieter van Maaren.